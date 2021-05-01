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    «Лестер» в большинстве не справился с «Саутгемптоном»

    «Саутгемптон» — «Лестер»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Англии «Лестер» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева поля большую часть встречи провели в меньшинстве, так как уже на 10-й минутепрямую красную карточку получил защитник Янник Вестергорд.

    Тем не менее, счет на 61-й минуте открыли «святые» — Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти.

    Спустя шесть минут Джонни Эванс сравнял счет.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Лестер 1:1
    Голы: 1:0 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (61'), 1:1 Джонни Эванс (68') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Такуми Минамино (Ибраима Диало, 76'), Нейтан Телла (Мохаммед Салису, 15'), Че Адамс (Dan N'Lundulu, 90'), Нейтан Редмонд Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана (Айосе Перес, 46'), Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Люк Томас (Марк Олбрайтон, 69'), Джейми Варди, Келечи Ихеаначо Предупреждение: Такуми Минамино (50') Удаление: Янник Вестергор (10')

    «Лестер» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» — 14-й.

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