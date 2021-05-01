«Реал» сохраняет интерес к трансферу Левандовского

Мадридскийпродолжает следить за форвардом

Как сообщает Sky Sports, что за 60 миллионов евро мюнхенцы могут отпустить поляка этим летом, чтобы собрать средства из-за убытков, вызванных пандемией коронавируса.

Однако, приоритетными задачами мадридского клуба на трансферном рынке все равно остаются нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

В текущем сезоне Левандовский за 37 сыгранных поединков отличился 43-я забитыми мячами и восемью голевыми передачами.