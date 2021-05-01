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    «Реал» сохраняет интерес к трансферу Левандовского

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    Мадридский «Реал» продолжает следить за форвардом «Баварии» Робертом Левандовским.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Как сообщает Sky Sports, что за 60 миллионов евро мюнхенцы могут отпустить поляка этим летом, чтобы собрать средства из-за убытков, вызванных пандемией коронавируса.

    Однако, приоритетными задачами мадридского клуба на трансферном рынке все равно остаются нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

    В текущем сезоне Левандовский за 37 сыгранных поединков отличился 43-я забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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