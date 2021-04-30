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    Орлов: Административный ресурс всегда был, в нашей системе так устроено

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    Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о значимости административного ресурса в отечественном футболе.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Это закрытая история — административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнений. Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет.

    Вот история с административным ресурсом с карточкой Ахметова. ЦСКА вступился, а московскому "Динамо" не хватило административного ресурса. Динамовцы взамен ничего не получили, а ЦСКА сумел отменить карточку.

    Я не думаю, что Сергей Карасев говорил Павлу Кукуяну, что это красная. Он достаточно корректен и дал Кукуяну самому определиться.

    Но даже если отменили красную, должны были дать желтую. По регламентуКарасев также должен быть отстранен.

    Но Карасев судит матч "Зенит" — "Локомотив". Ахметова пожалели, а он ведь грубо играл.

    Административный ресурс всегда был. У нас так устроено, в нашей системе так», — сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала.

    Напомним, в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) полузащитник армейцев Ильзат Ахметов был удален за фол против Александра Соболева.

    Позднее ЭСК РФС признала ошибочным решение главного арбитра Павла Кукуяна и отменила красную карточку футболисту.

    Блог Геннадия Орлова
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