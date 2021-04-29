Романцев: Черчесов — тот тренер, что нужен сборной России

Бывший главный тренер «Спартака», отвечая на вопросы болельщиков рассказал, хотел бы он возглавить нынешнюю сборную России, если бы продолжал работать.

«Расцениваю ваш вопрос как стремление поссорить меня с моим воспитанником Станиславом Черчесовым. Шучу, конечно.

Для сборной он тот тренер, который ей сегодня нужен, — крепкий, уверенный в себе и в футболистах. Что Станислав и доказал на чемпионате мира.

Надеюсь, что на предстоящем Евро мы увидим такую же боевую, нацеленную только на победу команду с умеющим держать удар тренером.

Наверное, потому мне никто сборную и не предлагает», — сказал Романцев «Спорт-Экспрессу».