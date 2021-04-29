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    Романцев: Черчесов — тот тренер, что нужен сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопросы болельщиков рассказал, хотел бы он возглавить нынешнюю сборную России, если бы продолжал работать.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Расцениваю ваш вопрос как стремление поссорить меня с моим воспитанником Станиславом Черчесовым. Шучу, конечно.

    Для сборной он тот тренер, который ей сегодня нужен, — крепкий, уверенный в себе и в футболистах. Что Станислав и доказал на чемпионате мира.

    Надеюсь, что на предстоящем Евро мы увидим такую же боевую, нацеленную только на победу команду с умеющим держать удар тренером.

    Наверное, потому мне никто сборную и не предлагает», — сказал Романцев «Спорт-Экспрессу».

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