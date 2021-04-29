Романцев: Черчесов — тот тренер, что нужен сборной России

Олег Романцев Фото: globallookpress.com
«Расцениваю ваш вопрос как стремление поссорить меня с моим воспитанником Станиславом Черчесовым. Шучу, конечно.
Для сборной он тот тренер, который ей сегодня нужен, — крепкий, уверенный в себе и в футболистах. Что Станислав и доказал на чемпионате мира.
Надеюсь, что на предстоящем Евро мы увидим такую же боевую, нацеленную только на победу команду с умеющим держать удар тренером.
Наверное, потому мне никто сборную и не предлагает», — сказал Романцев «Спорт-Экспрессу».