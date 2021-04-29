Роджерс об интересе «Тоттенхэма»: Сейчас я нахожусь в счастливом месте

Брендан Роджерс Фото: globallookpress.com
«"Тоттенхэм" — прекрасный клуб, один из самых больших клубов Британии, но сейчас я нахожусь в счастливом месте. Я очень уважаю наших игроков, руководство. Я чувствую, что хочу продолжить работу здесь. Я всем доволен, потому что получил игроков, которые выкладываются всем сердцем. Я вижу будущее в этой команде», — приводит слова Роджерса Goal.
Напомним, что «Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью. Вместо него руководство назначило исполняющего обязанности Райана Мэйсона.