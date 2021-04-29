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    Роджерс об интересе «Тоттенхэма»: Сейчас я нахожусь в счастливом месте

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    Наставник «Лестера» Брендан Роджерс ответил комментарием на интерес «Тоттенхэма» к его кандидатуре на пост главного тренера.

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    «"Тоттенхэм" — прекрасный клуб, один из самых больших клубов Британии, но сейчас я нахожусь в счастливом месте. Я очень уважаю наших игроков, руководство. Я чувствую, что хочу продолжить работу здесь. Я всем доволен, потому что получил игроков, которые выкладываются всем сердцем. Я вижу будущее в этой команде», — приводит слова Роджерса Goal.

    Напомним, что «Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью. Вместо него руководство назначило исполняющего обязанности Райана Мэйсона.

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