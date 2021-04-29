Маркиньос: Во втором тайме мы играли слишком далеко от чужих ворот

Капитан «Пари Сен-Жермен»прокомментировал домашнее поражение от(1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

ПСЖ после первого тайма вел со счетом 1:0, но после перерыва пропустил два мяча за семь минут и остался в меньшинстве после удаления Идриссы Гуйе.

«Во втором тайме мы играли слишком далеко от чужих ворот. У нас не получалось продвигаться вперед.

"Сити" действовал агрессивнее. Мы должны сыграть стабильнее в ответной встрече. Впереди еще 90 минут борьбы.

Надо проанализировать игру, чтобы понять, где возникли трудности. У нас случались проблемы в других матчах, но мы всегда находили решение.

На этом уровне мелочи многое решают. Мы должны мыслить позитивно и сыграть ответный матч как можно лучше.

Если не будем верить в успех, то не стоит даже ехать на ответный матч. Мы должны быть воинами в психологическом плане. Только тогда у нас появится возможность пройти дальше.

Мы не должны сомневаться. Надо поработать над собой и улучшить слабые стороны. Мы должны перевернуть ход противостояния», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет 4 мая в Манчестере.