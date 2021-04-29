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    Маркиньос: Во втором тайме мы играли слишком далеко от чужих ворот

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    Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    ПСЖ после первого тайма вел со счетом 1:0, но после перерыва пропустил два мяча за семь минут и остался в меньшинстве после удаления Идриссы Гуйе.

    «Во втором тайме мы играли слишком далеко от чужих ворот. У нас не получалось продвигаться вперед.

    "Сити" действовал агрессивнее. Мы должны сыграть стабильнее в ответной встрече. Впереди еще 90 минут борьбы.

    Надо проанализировать игру, чтобы понять, где возникли трудности. У нас случались проблемы в других матчах, но мы всегда находили решение.

    На этом уровне мелочи многое решают. Мы должны мыслить позитивно и сыграть ответный матч как можно лучше.

    Если не будем верить в успех, то не стоит даже ехать на ответный матч. Мы должны быть воинами в психологическом плане. Только тогда у нас появится возможность пройти дальше.

    Мы не должны сомневаться. Надо поработать над собой и улучшить слабые стороны. Мы должны перевернуть ход противостояния», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет 4 мая в Манчестере.

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