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    Пулишич: Смотрим в будущее с оптимизмом, однако мы еще ничего не добились

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    Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Кристиан Пулишич
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    Кристиан Пулишич

    Пулишич стал первым американским футболистом, забившим в полуфинале ЛЧ. Помимо этого, игрок лондонцев забил 5-й гол в Лиге чемпионов, превзошел Дамаркуса Бизли (4 гола) и стал рекордсменом турнира по этому показателю среди американцев.

    «Лучше и быть не могло. Мы не позволяли сопернику создать почти ничего у наших ворот, но затем "Реал" забил со "стандарта", и это немного выбило нас из колеи.

    Соперник стал действовать уверенно и доставил проблем. Мы могли сыграть эффектнее в нападении, но раз сыграли 1:1, значит 1:1.

    Смотрим в будущее с оптимизмом, однако мы еще ничего не добились.

    "Реал" здорово двигал мяч и серьезно осложнил нам жизнь, так что нам будет над чем поработать.

    Однако в целом мы провели хороший матч и добились хорошего результата», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

    Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.

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