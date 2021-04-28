Пулишич: Смотрим в будущее с оптимизмом, однако мы еще ничего не добились

Полузащитник «Челси»прокомментировал ничью с(1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Пулишич стал первым американским футболистом, забившим в полуфинале ЛЧ. Помимо этого, игрок лондонцев забил 5-й гол в Лиге чемпионов, превзошел Дамаркуса Бизли (4 гола) и стал рекордсменом турнира по этому показателю среди американцев.

«Лучше и быть не могло. Мы не позволяли сопернику создать почти ничего у наших ворот, но затем "Реал" забил со "стандарта", и это немного выбило нас из колеи.

Соперник стал действовать уверенно и доставил проблем. Мы могли сыграть эффектнее в нападении, но раз сыграли 1:1, значит 1:1.

Смотрим в будущее с оптимизмом, однако мы еще ничего не добились.

"Реал" здорово двигал мяч и серьезно осложнил нам жизнь, так что нам будет над чем поработать.

Однако в целом мы провели хороший матч и добились хорошего результата», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне.