«Рома» может выкупить Майораля

Итальянскаяможет выкупить нападающего «Реала», сообщил агент испанца Алехандро Камано.

Арендное соглашение между «Ромой» и «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года и обошлось римлянам в 2 млн евро.

«Мы уже общались с "Ромой" по этому поводу, но сейчас клубу стоит сосредоточиться на полуфинале Лиги Европы, после важных матчей разговор будет продолжен.

Сейчас Майораль счастлив в Риме. Борха играет очень хорошо, меня не удивит, если "Рома" решит выкупить моего клиента», — цитирует Камано Sky Sport Italia.

«Рома» сможет выкупить игрока за 15 миллионов евро в 2021 году или за 20 млн евро в 2022-м.

24-летний Майораль сыграл двадцать семь матчей за «Рому» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.