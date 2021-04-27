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    Газизов: Набрал Федуну — ни ответа, ни привета. Будем решать через суд

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что владелец «Спартака» Леонид Федун должен ему крупную сумму денег за досрочное прекращение сотрудничества.

    Леонид Федун и Шамиль Газизов
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    Леонид Федун и Шамиль Газизов

    Газизов покинул «Спартак» по ходу текущего сезона. Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил ему 100 миллионов рублей компенсации за расторжение контракта, но по-прежнему должен еще 300 миллионов. 3 июня пройдет суд между Газизовым и акционерами «Спартака».

    «Денег должен остался не "Спартак". Все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе. Больше никого я не видел, мне и не нужно было — владелец есть.

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    • У меня с ним были определенные договоренности, мало того — они есть на бумаге. "Спартак" мне ничего не должен.

    Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит будем решать через суд», — сказал Газизов в эфире канала «Россия 24».

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