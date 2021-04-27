Газизов: Набрал Федуну — ни ответа, ни привета. Будем решать через суд

Генеральный директор «Уфы»сообщил, что владелец «Спартака»должен ему крупную сумму денег за досрочное прекращение сотрудничества.

Газизов покинул «Спартак» по ходу текущего сезона. Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил ему 100 миллионов рублей компенсации за расторжение контракта, но по-прежнему должен еще 300 миллионов. 3 июня пройдет суд между Газизовым и акционерами «Спартака».

«Денег должен остался не "Спартак". Все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе. Больше никого я не видел, мне и не нужно было — владелец есть.

У меня с ним были определенные договоренности, мало того — они есть на бумаге. "Спартак" мне ничего не должен.

Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит будем решать через суд», — сказал Газизов в эфире канала «Россия 24».