Газизов: Набрал Федуну — ни ответа, ни привета. Будем решать через суд

Газизов покинул «Спартак» по ходу текущего сезона. Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил ему 100 миллионов рублей компенсации за расторжение контракта, но по-прежнему должен еще 300 миллионов. 3 июня пройдет суд между Газизовым и акционерами «Спартака».
«Денег должен остался не "Спартак". Все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе. Больше никого я не видел, мне и не нужно было — владелец есть.
У меня с ним были определенные договоренности, мало того — они есть на бумаге. "Спартак" мне ничего не должен.
Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит будем решать через суд», — сказал Газизов в эфире канала «Россия 24».