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    Джеко: Мы знаем силу соперника, и «МЮ» — определенно фаворит

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    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы.

    Эдин Джеко
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    Эдин Джеко

    «После ухода из "Сити" шесть лет назад я больше не был в Манчестере. Для меня это будет особенный матч, ведь несколько лет назад [для меня] это было дерби.

    Еврокубковые матчи, тем более против таких соперников, всегда являются чем-то особенным.

    Встреча с "Манчестер Юнайтед", надеюсь, станет особенной для всех, и верю, что для нас все сложится хорошо.

    Мы играем в полуфиналах не каждый день. Мы знаем силу соперника, и "МЮ" — определенно фаворит. Однако сам факт выхода в полуфинал дает нам право верить.

    Понимаем, что у нас тоже есть класс. Прежде всего нужно играть как команда, как единое целое. И тогда все будет возможно.

    Дойдя до полуфинала, преследуешь одну цель — выиграть трофей. Возможно, на начальных стадиях ты так далеко не заглядываешь, но, когда подбираешься столь близко, победа в турнире становится главной задачей.

    Нам противостоит одна из сильнейших европейских команд последних 20 лет, легко не будет точно. Мы понимаем это, но бояться не должны. Возможно всякое», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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