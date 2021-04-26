Бабаев: ЦСКА будет непросто набрать состав на следующий матч

Генеральный директор ЦСКАпосле поражения от «Спартака» (0:1) рассказал о непростой кадровой ситуации в команде.

«По поводу обилия травм могу сказать, что здесь играет роль множество факторов. Травмы у всех достаточно разные: есть мышечные, есть травмы из-за перегруза, все-таки игроки еще и за сборные играют по 90 минут. В любом случае мы проведем анализ, внесем коррективы. Надеюсь, до конца сезона травм больше не будет.

Фукс тренируется в общей группе, он готов играть. Понятно, что ему еще надо набрать физическую форму.

Удаление Ахметова, Дзагоев и Марадишвили не сыграют из-за перебора желтых карточек.

На следующий матч, конечно, непросто будет набрать состав. Будем стараться, стиснув зубы», — приводит слова Бабаева Sport24.

ЦСКА в ближайшем матче сыграет 1 мая с «Уфой».