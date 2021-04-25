Йенс Ларсен Фото: globallookpress.com
В составе гостей голами отметились Науэль Молина, Толгай Арслан, Йенс Ларсен и Яйден Браф. Николас Виола (пенальти) и Джанлука Лападула забивали за «Беневенто».
Футбол. Италия. Серия А
Беневенто — Удинезе 2:4
Голы: 0:1 Науэль Молина (4'), 0:2 Толгай Али Арслан (31'), 1:2 Николас Виола (пенальти) (34'), 1:3 Йенс Ларсен (49'), 1:4 Jayden Braaf (73'), 2:4 Джанлука Лападула (83') Беневенто: Лоренцо Монтипо, Лука Кальдирола, Камил Глик, Federico Barba, Николас Виола (Паскуале Скьяттарелла, 46'), Брайан Дабо (Роберто Инсинье, 70'), Риккардо Импрота, Фабио Депаоли (Артур Ионицэ, 56'), Перпарим Хетемай (Яго Фальке, 56'), Джанлука Лападула, Марко Сау (Адольфо Гайч, 24') Удинезе: Хуан Муссо, Кевин Бонифаци, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Уолас, Науэль Молина, Йенс Ларсен (Самир Ханданович, 70'), Толгай Али Арслан (Жан-Виктор Макенго, 55'), Роберто Перейра, Стефано Окака Чука (Jayden Braaf, 70') Предупреждения: Николас Виола (19'), Хуан Муссо (33'), Уолас (71'), Паскуале Скьяттарелла (81')
«Удинезе» набрал 39 очков и занимает 11 место. У «Беневенто» 31 пункт в активе и 17 позиция в таблице.