«Ростов» — «Арсенал»: счет 1:0, обзор гола

в домашнем матче 27 тура РПЛ минимально выиграл у(1:0).

Победный гол в матче забил Дмитрий Полоз на 74 минуте ударом с пенальти.

Ранее «Арсенал» лишился игрока — Тарас Бурлак получил красную карточку. Тем не менее на 89 минуте «Канониры» имели свой шанс, но Роберт Бауэр не реализовал пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Арсенал Тула 1:0 Гол: 1:0 Дмитрий Полоз (пенальти) (74') Ростов: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков (Александр Саплинов, 70'), Pontus Almqvist (Роман Тугарев, 85'), Данил Глебов, Хорен Байрамян, Georgi Makhatadze (Владимир Обухов, 70'), Дмитрий Полоз (Кирилл Фольмер, 90'), Али Соу Арсенал Тула: Егор Шамов, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Гиа Григалава (Сергей Ткачёв, 78'), Роберт Бауэр, Александр Ломовицкий (Artem Sokol, 63'), Горан Чаушич, Владислав Пантелеев (Игорь Коновалов, 74'), Георги Костадинов, Даниил Хлусевич (Николай Рассказов, 78'), Эванс Кангва (Кирилл Панченко, 63') Предупреждения: Гиа Григалава (39'), Georgi Makhatadze (41'), Даниил Хлусевич (66'), Кирилл Панченко (83'), Владимир Обухов (89') Удаление: Тарас Бурлак (50')

«Ростов» на 9 месте с 40 очками. Подопечные Карпина прервали серию из трех поражений. «Арсенал» на 13 месте с 23 очками.