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    Гол Вернера принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»

    «Вест Хэм» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор голов

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    Лондонский «Челси» одержал гостевую победу над «Вест Хэмом» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 43-й минуте. После прострела вдоль ворот Тимо Вернер одним касанием переправил мяч в сетку.

    На 81-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Фабиан Бальбуэна грубо сфолил и получил прямую красную карточку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Тимо Вернер (43') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Фабиан Бальбуэна, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Владимир Цоуфаль, Марк Ноубл (Мануэль Лансини, 69'), Пабло Форнальс (Саид Бенрахма, 69'), Райан Фредерикс (Бенджамин Джонсон, 83'), Томаш Соучек, Джесси Лингард, Джаррод Боуэн Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич (Хаким Зиеш, 74'), Мэйсон Маунт, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта (Рис Джеймс, 86'), Тимо Вернер (Тэмми Абрахам, 87') Предупреждения: Тимо Вернер (35'), Андреас Кристенсен (42'), Эдуард Менди (90'), Н’Голо Канте (90') Удаление: Фабиан Бальбуэна (81')

    «Челси» идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» — пятый.

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