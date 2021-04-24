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    «Урал» и «Ахмат» победителя не определили

    «Урал» — «Ахмат»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Урал» сыграл вничью с «Ахматом» в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед на 11-й минуте, когда Стефан Страндберг в своей штрафной сделал неудачную скидку головой в ноги Лечи Садулаеву, который закрутил мяч в дальний угол ворот.

    «Шмели» отыгрались на 58-й минуте. Рафал Аугустыняк получил мяч перед штрафной, немного продвинулся вперед и точно пробил в дальний нижний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Ахмат 1:1
    Голы: 0:1 Лечи Садулаев (11'), 1:1 Рафал Аугустыняк (58') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Арсен Адамов, Владимир Рыков, Андрей Егорычев (Алексей Евсеев, 68'), Рафал Аугустыняк, Эрик Космин Бикфалви, Даниэль Мишкич (Андрей Панюков, 86'), Рамазан Гаджимурадов, Павел Погребняк Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel, Зоран Нижич, Александр Пуцко, Мирослав Богосавац, Антон Олегович Швец (Amir Adouyev, 84'), Максим Ненахов, Артём Тимофеев (Никита Кармаев, 65'), Бернард Бериша (Adilkhanov Musaevich, 84'), Владимир Ильин (Халид Кадыров, 65'), Лечи Садулаев (Ladislav Almasi, 51') Предупреждения: Артём Тимофеев (22'), Бернард Бериша (25'), Андрей Егорычев (39'), Антон Олегович Швец (77')

    В турнирной таблице РПЛ «Урал» занимает 12-е место (31 очко), а «Ахмат» — десятое (36 очков).

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