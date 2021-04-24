«Тамбов» — «Локомотив»: счет матча 2:5, обзор голов

в выездном матче 27-го тура российской Премьер-лиги обыгралсо счетом 5:2.

В первом тайме команды обменялись голами. На 40-й минуте счет открыл Гжегож Крыховяк, а незадолго до перерыва Саид Алиев восстановил паритет.

Спустя две минуты после начала второго тайма Федор Смолов вернул «железнодорожникам» преимущество, а на 60-й минуте Крыховяк оформил дубль.

На 74-й минуте Мурило сделал счет 4:1 в пользу «Локо», точно пробив головой после навеса Мацея Рыбуса.

«Тамбов» сократил отставание через четыре минуты усилиями Дениса Кайкова, забившего почти сразу после того, как Юрий Бавин не реализовал пенальти.

И все же последнее слово осталось за гостями — на 80-й минуте победную точку поставил Рыбус.

Футбол. Россия. Премьер-лига Тамбов — Локомотив 2:5 Голы: 0:1 Гжегож Крыховяк (40'), 1:1 Азер Алиев (45'), 1:2 Фёдор Смолов (47'), 1:3 Гжегож Крыховяк (60'), 1:4 Мурило Серкейра (74'), 2:4 Denis Kaykov (79'), 2:5 Мацей Рыбусь (80') Тамбов: Vitaly Sychev, Alexander Denisov, Zurab Gigashvili (Илья Мартынов, 72'), Владислав Карапузов, Denis Kaykov, Farkhod Vasiev, Кэтэлин Карп (Антон Терехов, 70'), Юрий Бавин, Владимир Кабахидзе (Никита Дроздов, 72'), Азер Алиев (Роман Минаев, 69'), Artem Arhipov (Kirill Klimov, 78') Локомотив: Антон Коченков, Пабло, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Дмитрий Рыбчинский, Гжегож Крыховяк (Антон Миранчук, 79'), Рифат Жемалетдинов (Максим Мухин, 60'), Станислав Магкеев (Дмитрий Баринов, 46'), Даниил Куликов (Владислав Игнатьев, 70'), Фёдор Смолов, Франсуа Камано (Виталий Лисакович, 46') Предупреждения: Станислав Магкеев (26'), Юрий Бавин (49'), Artem Arhipov (75')

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место (52 очка), а «Тамбов» — 16-е (13 очков).