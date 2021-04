Нападающийоформил дубль в матче 31-го тура чемпионата Испании против(5:2).

Таким образом, аргентинец забил 25-й гол в текущем сезоне Ла Лиги. Он забивает не менее 25 голов в чемпионате 12 сезонов подряд.

Как сообщает Squawka, это рекордный показатель среди футболистов.

Lionel Messi is the only player to score 25+ league goals in each of the last 12 seasons.

Incredible. 🐐 pic.twitter.com/TnurO5fV0S