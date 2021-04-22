«Лион» — «Монако»: счет матча 0:2, обзор голов

На 51-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Балло-Туре вывалился на ворота лионцев и получил удар ногой в лицо от Дьоманде, который тут же увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле.
Виссам Бен-Йеддер уверенно реализовал пенальти ударом под перекладину. Лионцы просили перебить, намекая на паузу Бен-Йеддера в момент разбега, но арбитра их доводы не убедили.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в начале первого тайма вместо Софьяна Диопа.
На 61-й минуте Головин сыграл на Бен-Йеддера, тот подключил к атаке Фолланда, а немецкий форвард расстрелял ближнюю девятку ворот «Лиона», забив второй мяч.
Эта победа позволила команде Нико Ковача выйти в полуфинал Кубка Франции. Ранее в эту стадию турнира вышли «ПСЖ», «Монпелье» и «Румийи Вальер».