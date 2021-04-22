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    • «Монако» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции
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    «Монако» обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции

    «Лион» — «Монако»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Монако Лион
    В четвертьфинале Кубка Франции «Монако» одержал гостевую победу над «Лионом» со счетом 2:0.

    «Монако»
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    «Монако»

    На 51-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Балло-Туре вывалился на ворота лионцев и получил удар ногой в лицо от Дьоманде, который тут же увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле.

    Виссам Бен-Йеддер уверенно реализовал пенальти ударом под перекладину. Лионцы просили перебить, намекая на паузу Бен-Йеддера в момент разбега, но арбитра их доводы не убедили.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в начале первого тайма вместо Софьяна Диопа.

    На 61-й минуте Головин сыграл на Бен-Йеддера, тот подключил к атаке Фолланда, а немецкий форвард расстрелял ближнюю девятку ворот «Лиона», забив второй мяч.

    Кубок Франции.1/4 финала
    «Лион» — «Монако» — 0:2 (0:0)
    Голы: Бен Йеддер, 54 — с пенальти (0:1). Фолланд, 61 (0:2)«Лион»: Поллерсбек, Марселу, Де Шильо, Дюбуа (Дженк Озкачар, 80), Бард, Диоманде, Тиагу Мендес (Гимарайнс, 76), Какере, Лукас Пакета (Ауар, 69), Депай (Токо-Экамби, 70), Корне (Слимани, 69)«Монако»: Маецки, Агилар, Балло-Туре (Сидибе, 64), Бадиашиле, Дисаси, Кайю Энрике, Тшуамени, Диоп (Головин, 15), Фофана, Бен Йеддер (Мартинш, 82), Фолланд (Жеббель, 82)Предупреждения: Фолланд, 1. Диоманде, 7. Тиагу Мендес, 9. Лукас Пакета, 49. Балло-Туре, 56. Де Шильо, 57. Депай, 68Удаление: Диоманде, 51

    Эта победа позволила команде Нико Ковача выйти в полуфинал Кубка Франции. Ранее в эту стадию турнира вышли «ПСЖ», «Монпелье» и «Румийи Вальер».

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