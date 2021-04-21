«Тотенхэм» — «Саутгемптон»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 30-й минуте открыли гости. Уорд-Праус от углового флажка выполнил подачу к линии вратарской, откуда Ингс головой подрезал мяч в дальний угол ворот, да ещё и с отскоком от штанги.
На 60-й минуте Н'Домбеле сделал передачу в штрафную «святых», Моуре помешали пробить, но мяч отскочил к Бэйлу, который технично уложил его в дальнюю девтяку.
А на 90-й минуте в ворота «Саутгемптона» был назначен пенальти — Дженепо фолил в собственной штрафной. Сон Хын Мин с пенальти хлёстко пробил в угол, не оставив шансов Маккарти.
Эта победа стала для столичной команды первой после ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера.
Португалец покинул команду 19 апреля. Исполняющим обязанности наставника лондонцев стал 29-летний Райан Мэйсон.
После этой встречи хозяева набрали 53 очка и находятся на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. Гости с 36 очками располагаются на 14-й строчке.