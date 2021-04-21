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    «Тотенхэм» вырвал победу у «Саутгемптона» в первом матче после увольнения Моуринью

    «Тотенхэм» — «Саутгемптон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 30-й минуте открыли гости. Уорд-Праус от углового флажка выполнил подачу к линии вратарской, откуда Ингс головой подрезал мяч в дальний угол ворот, да ещё и с отскоком от штанги.

    На 60-й минуте Н'Домбеле сделал передачу в штрафную «святых», Моуре помешали пробить, но мяч отскочил к Бэйлу, который технично уложил его в дальнюю девтяку.

    А на 90-й минуте в ворота «Саутгемптона» был назначен пенальти — Дженепо фолил в собственной штрафной. Сон Хын Мин с пенальти хлёстко пробил в угол, не оставив шансов Маккарти.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Саутгемптон 2:1
    Голы: 0:1 Дэнни Ингс (30'), 1:1 Гарет Бэйл (60'), 2:1 Сон Хын Мин (пенальти) (90') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Джовани Ло Чельсо (Эрик Ламела, 79'), Лукас Моура, Тангай Н'Домбеле (Гарри Уинкс, 73'), Гарет Бэйл (Стивен Бергвейн, 83') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Янник Вестергор, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Телла (Нейтан Редмонд, 83'), Тео Уолкотт (Мусса Дженепо, 67'), Дэнни Ингс (Ибраима Диало, 57'), Че Адамс Предупреждения: Тангай Н'Домбеле (43'), Мусса Дженепо (87'), Эрик Дайер (90')

    Эта победа стала для столичной команды первой после ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера.

    Португалец покинул команду 19 апреля. Исполняющим обязанности наставника лондонцев стал 29-летний Райан Мэйсон.

    После этой встречи хозяева набрали 53 очка и находятся на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. Гости с 36 очками располагаются на 14-й строчке.

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