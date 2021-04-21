ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанаты против СуперлигиТрест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток
  • 21:03
    • «Локо» разгромил ЦСКА и сыграет с «Крыльями Советов» в финале Кубка России
  • 18:09
    • «Крылья Советов» прошли в финал Кубка России
  • 21:41
    • ПСЖ разгромил «Анже» в четвертьфинале Кубка Франции
  • 21:26
    • «Милан» дома проиграл «Сассуоло»
    Все новости спорта

    ПСЖ разгромил «Анже» в четвертьфинале Кубка Франции

    ПСЖ — «Анже»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ Анже
    В четвертьфинале Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Анже» со счетом 5:0.

    ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ПСЖ

    В составе победителей хет-триком отметился Мауро Икарди, один мяч забил Неймар. Защитник «Анже» Венсан Мансо забил гол в свои ворота.

    Кубок Франции. 1/4 финала
    «ПСЖ» — «Анже» — 5:0 (2:0)
    Голы: Икарди, 9 (1:0). Мансо, 23 — в свои ворота (2:0). Неймар, 65 (3:0). Икарди, 68 (4:0). Икарди, 90 (5:0)«ПСЖ»: Рико, Керер, Дагба, Баккер (Кюрзава, 75), Гей, Дракслер, Данилу Перейра (Пембеле, 82), Паредес (Эррера, 73), Ди Мария (Сарабия, 72), Неймар (Кин, 72), Икарди«Анже»: Бютель, Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Кулибали, 69), Капель, Кабо (Эль Мелали, 60), Амаду, Перейра Лаж (Бобишон, 76), Баокен (Диони, 61), Тиуб (Шо, 76)Предупреждения: Паредес, 31. Мангани, 51

    Последнюю путевку в полуфинал разыграют «Лион» и «Монако».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Астон Вилла» отберет очки у «Манчестер Сити»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • «Реал» много не забьет
  • «Кадис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Интер» в концовке додавит «Специю»?
  • «Специя» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.74
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  3.22
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ванкувер — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Касымпаша — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры