ПСЖ — «Анже»: счет матча 5:0, обзор голов

Нечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул?

Победители прошлогодней Лиги чемпионов из мюнхенской «Баварии» мечтали о двух трофеях подряд. Их надежды разрушил «Пари Сен-Жермен», но как их защита титула сравнивалась с предыдущими чемпионами?