ПСЖ — «Анже»: счет матча 5:0, обзор голов

В составе победителей хет-триком отметился Мауро Икарди, один мяч забил Неймар. Защитник «Анже» Венсан Мансо забил гол в свои ворота.
Кубок Франции. 1/4 финала
«ПСЖ» — «Анже» — 5:0 (2:0)
Голы: Икарди, 9 (1:0). Мансо, 23 — в свои ворота (2:0). Неймар, 65 (3:0). Икарди, 68 (4:0). Икарди, 90 (5:0)«ПСЖ»: Рико, Керер, Дагба, Баккер (Кюрзава, 75), Гей, Дракслер, Данилу Перейра (Пембеле, 82), Паредес (Эррера, 73), Ди Мария (Сарабия, 72), Неймар (Кин, 72), Икарди«Анже»: Бютель, Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Кулибали, 69), Капель, Кабо (Эль Мелали, 60), Амаду, Перейра Лаж (Бобишон, 76), Баокен (Диони, 61), Тиуб (Шо, 76)Предупреждения: Паредес, 31. Мангани, 51
Последнюю путевку в полуфинал разыграют «Лион» и «Монако».