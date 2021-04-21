«Ювентус» сделал заявление по Суперлиге

Пресс-службаопубликовала официальное сообщение руководства по поводу Суперлиги.

«Нам известно о запросах и намерении некоторых клубов покинуть проект, хотя необходимые процедуры, предусмотренные договором между клубами, ещё не проведены. "Ювентус" сохраняет уверенность в спортивной, финансовой и юридической силе проекта. Мы считаем, что сейчас возможности реализации Суперлиги в той форме, в которой она была задумана, ограничены. Клуб остаётся приверженным идее создать долгосрочные ценности для клуба и всей футбольной индустрии», — говорится в заявлении.

Напомним, что одним из инициаторов создания турнира выступил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.