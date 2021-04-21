ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игрок «Лидса» перед матчем с «Ливерпулем»: «Заслужите это»Замок из песка. Суперлига рушится, еще не начавшись
  • 06:58
    • Официально: Суперлига объявила о приостановке турнира
  • 11:56
    • «Зенит» не собирается покупать Умтити
  • 11:45
    • Вилков: Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Это просто травля, невыносимо!
  • 11:19
    • Аньелли опроверг информацию о своем уходе из «Ювентуса»
  • 11:01
    • СМИ: Мбаппе начал поиск дома в Мадриде
    Все новости спорта

    «Чайка» получила лицензию на новый сезон ФНЛ

    Футбол ФНЛ Футбол России Чайка Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    «Чайка» прошла лицензирование для участия в розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.

    «Чайка» получила лицензию на новый сезон ФНЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чайка» получила лицензию на новый сезон ФНЛ

    «По итогам заседания было принято решение признать соответствие ФК "Чайка" критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в Олимп-Первенстве ФНЛ в предстоящем сезоне», — говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.

    Ранее сообщалось, что «Чайка» может прекратить выступление в ФНЛ, но в клубе назвали эту информацию ерундой.

    По итогам 37-ми туров первенства ФНЛ «Чайка» с 46 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли Николич команду Олича из Кубка России?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • В финал проследует «Ахмат»!
  • «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сократит ли «Милан» отставание от «Интера»?
  • «Милан» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.74
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры