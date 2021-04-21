«Чайка» получила лицензию на новый сезон ФНЛ

прошла лицензирование для участия в розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.

«По итогам заседания было принято решение признать соответствие ФК "Чайка" критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в Олимп-Первенстве ФНЛ в предстоящем сезоне», — говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.

Ранее сообщалось, что «Чайка» может прекратить выступление в ФНЛ, но в клубе назвали эту информацию ерундой.

По итогам 37-ми туров первенства ФНЛ «Чайка» с 46 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице.