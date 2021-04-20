ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересМятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
  • 11:24
    • Вратарь «Локомотива» — лидер РПЛ по количеству сухих матчей
  • 13:28
    • УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
  • 23:55
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Лидсом»
    Все новости спорта

    Инфантино о Суперлиге: Либо ты полностью в игре, либо ты вообще не в ней

    Футбол ФИФА Европейская Суперлига
    Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на создание европейской Суперлиги.

    Джанни Инфантино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанни Инфантино

    «ФИФА может лишь категорически не одобрять создание Суперлиги. Это закрытый клуб, отколовшийся от существующих футбольных институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА.

    Можно много от чего отказаться ради возможной финансовой выгоды в краткосрочной перспективе. Людям стоит более тщательно обдумывать свои решения. Нужно брать на себя ответственность. Когда кто-то выбирает свой путь, он должен мириться с последствиями такого выбора. Он несёт ответственность за свой выбор. Если точнее, это означает: либо ты полностью в игре, либо ты вообще не в ней. Невозможно быть наполовину и тут, и там», — приводит слова Инфантино пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА сравняться в серии у себя дома?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Увеличит ли «Бавария» отрыв от «Лейпцига»?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Лейпциг» должен взять три очка
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.40
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сумгаит — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.74
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Завтра в 22:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры