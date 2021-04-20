Инфантино о Суперлиге: Либо ты полностью в игре, либо ты вообще не в ней

Президент ФИФАотреагировал на создание европейской Суперлиги.

«ФИФА может лишь категорически не одобрять создание Суперлиги. Это закрытый клуб, отколовшийся от существующих футбольных институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА.

Можно много от чего отказаться ради возможной финансовой выгоды в краткосрочной перспективе. Людям стоит более тщательно обдумывать свои решения. Нужно брать на себя ответственность. Когда кто-то выбирает свой путь, он должен мириться с последствиями такого выбора. Он несёт ответственность за свой выбор. Если точнее, это означает: либо ты полностью в игре, либо ты вообще не в ней. Невозможно быть наполовину и тут, и там», — приводит слова Инфантино пресс-служба УЕФА.