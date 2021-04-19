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    Семин — о Суперлиге: 12 человек не могут решать такой серьезный вопрос

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    Бывший главный тренер «Локомотив» Юрий Семин поделился мнением о создании Суперлиги.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Я негативно отношусь к этому мероприятию. Футбол принадлежит болельщикам, а их об этом решении никто не спросил. И не только болельщиков этих команд, но и всего мира. А я думаю, они не в восторге. 12 человек не могут решать такой серьезный вопрос. И спортивного принципа тут нет.

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    • Это плохо не только для России. Когда-то в финале Лиге чемпионов играла "Црвена Звезда". В финал по спортивному принципу мог пробиться любой, кто был хорош. Деньги играют роль, но к футболу надо относиться бережно. Такие решения не пойдут на пользу. УЕФА и ФИФА примут свое решение. Здесь ведь затронуты интересы и сборных и национальных чемпионатов.

    Надеюсь, здравый смысл восторжествует. А болельщики даже тех команд, которые туда попали, отнесутся к теме ответственно», — приводит слова Семина «Чемпионат».

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    • В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

    Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

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