Руни призвал не стоит торопиться с критикой Суперлиги

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиипрокомментировал решение о создании европейской Суперлиги.

Напомним, что в число двенадцати основателей турнира вошли шесть английских клубов — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«Люди, которые возглавляют эти клубы, — не глупцы. Нужно подождать и понять, что у них за планы.

Не считаю, что это здорово — отказываться от кубковых соревнований, но давайте посмотрим, какие будут предложения.

Я очень долго играл за "Манчестер Юнайтед" и могу говорить за этот клуб. Меньше всего им бы хотелось подвергать опасности отношения с фанатами.

Это факт, я знаю точно. Они пытаются развивать клуб и двигать его вперед. Они хотят вовлечь фанатов. Посмотрим, что они предложат», — сказал Руни BBC.