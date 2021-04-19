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    Руни призвал не стоит торопиться с критикой Суперлиги

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал решение о создании европейской Суперлиги.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    Напомним, что в число двенадцати основателей турнира вошли шесть английских клубов — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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    • «Люди, которые возглавляют эти клубы, — не глупцы. Нужно подождать и понять, что у них за планы.

    Не считаю, что это здорово — отказываться от кубковых соревнований, но давайте посмотрим, какие будут предложения.

    Я очень долго играл за "Манчестер Юнайтед" и могу говорить за этот клуб. Меньше всего им бы хотелось подвергать опасности отношения с фанатами.

    Это факт, я знаю точно. Они пытаются развивать клуб и двигать его вперед. Они хотят вовлечь фанатов. Посмотрим, что они предложат», — сказал Руни BBC.

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