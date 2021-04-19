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    «Ливерпуль» упустил победу над «Лидсом»

    «Лидс» — «Ливерпуль»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 31-й минуте открыли мерсисайдцы. Жота одной длинной передачей отрезал оборону «Лидса», Меслье выбежал из ворот в попытке подстраховать партнёров, но Александер-Арнольд опередил вратаря и протолкнул мяч на Мане, а тот уже поразил пустой створ.

    Но на 87-й минуте, после подачи Харрисона от угла поля Льоренте с линии вратарской головой переправил мяч в ворота «Ливерпуля», поймав Бекера на противоходе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Ливерпуль 1:1
    Голы: 0:1 Садио Мане (31'), 1:1 Диего Льоренте (87') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Эгзиян Алиоски (Матеуш Клих, 79'), Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк, Тайлер Робертс (Пабло Эрнандес, 86'), Стюарт Даллас, Элдер Кошта (Иан Поведа, 67'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Озан Кабак, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Садио Мане (Мохамед Салах, 71'), Диогу Жота (Алекс Окслейд-Чемберлен, 81') Предупреждения: Стюарт Даллас (25'), Эгзиян Алиоски (37'), Роберто Фирмино (39')

    Команда Юргена Клоппа осталась на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Лидс» располагается на 10-й строчке, имея в активе 46 очков.

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