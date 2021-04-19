Ла Лига осудила «Реал» и «Барселону» за участие в создании Суперлиги

Руководство испанскойсделало официальное заявление по поводу создания европейской Суперлиги.

Ранее стало известно, что в состав Суперлиги вошли три испанский клуба — «Реал», «Атлетико» и «Барселона».

«Ла Лига решительно осуждает решение европейских топ-клубов о создании элитарного турнира, посягающего на принципы открытых соревнований и спортивных достижений, которые лежат в основе национальной и европейской футбольной пирамиды.

Футбольные болельщики по всей Европе о том, чтобы их клуб, независимо от размера, мог преуспеть, подняться на вершину европейского футбола. Концепция, предложенная 12 клубами, разрушает эту мечту, закрывая перед ними дверь.

Миллионы фанатов по всему миру следят за 42 испанскими клубами, которые выступают в Ла Лиге и Сегунде. Успех турниров помог футболу стать ключевым фактором в экономике Испании, составляя почти 1,4% ВВП и обеспечивая занятость почти 200 000 человек.

Суперлига — не что иное, как эгоистичная инициатива, призванная еще больше обогатить и без того супербогатых.

Это подорвет привлекательность игры и окажет глубокое разрушительное воздействие на ближайшее и будущее Ла Лиги, ее клубов и всей футбольной экосистемы.

Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении меры и работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы защитить целостность и будущее испанского футбола в интересах игры», — говорится в заявлении Ла Лиги.

Official statement. — LaLiga English (@LaLigaEN) April 19, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.