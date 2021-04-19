Клопп — о Суперлиге: Я и игроки не принимали решений

Главный тренер «Ливерпуля»высказал мнение о создании нового турнира — футбольной Суперлиги.

Напомним, в Суперлигу вошли 12 европейских топ-клубов: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

«Мои чувства не изменились. Мое мнение не изменилось [с тех пор, как я критиковал предложение о Суперлиге в прошлом]. Впервые услышал об этом вчера. Пытался подготовиться к сложной игре.

У нас есть некоторая информация, не так много. Большинство материалов в газетах. Это непростой вопрос. Людям это не нравится, я могу это понять.

Я не могу много сказать, потому что мы не участвовали в процесс — не игроки, не я — мы об этом не знали. Придется подождать, чтобы увидеть как все будет развиваться.

Мне 53 года. Лига чемпионов всегда была, пока я в профессиональном футболе. Моей целью всегда было тренировать команду, которая играет в этом турнире.

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У меня нет никаких проблем с Лигой чемпионов. Мне нравится соревновательный аспект футбола. Мне нравится, что "Вест Хэм" может играть в Лиге чемпионов.

Я не хочу, чтобы они это делали, потому что мы сами хотим этого, но мне нравится, что у них есть на это шанс. Что я могу сказать? Это нелегко.

Я слышал несколько вещей на счёт Суперлиги, но мне действительно не нравится всё это потому что футбольный клуб "Ливерпуль" — это гораздо больше, чем некоторые решения.

Самая важная часть футбола — это болельщики и команда. Мы должны быть уверены, что ничто не встанет между ними.

Я видел все эти баннеры, но игроки не сделали ничего плохого. Нам нужно объединиться. Мы можем показать, что никто не должен оставаться один в такие моменты.

Есть вещи, которые нужно решить, но они не относятся к футболу или отношениям между болельщиками и командой.

В тяжелые моменты нужно сплотиться. Это не значит, что нужно со всем соглашаться. Но парни не сделали ничего плохого. Хочу, чтобы все это понимали.

Я понимаю это. Я в другом положении. У меня нет всей информации. Я даже не знаю, почему это сделали именно 12 клубов.

Я знаю, что в будущем в футболе кое-что изменится, это точно. Обычно к таким вещам нужно подготовиться. Это занимает время», — приводит слова Клоппа BBC.

Ранее ФИФА и УЕФА резко высказались в отношении нового турнира и пообещали ввести всевозможные санкции против клубов-участников и их футболистов, вплоть до исключения из еврокубков и запрета выступления за свои национальные сборные.