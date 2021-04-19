ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересМятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
  • 13:28
    • УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
  • 01:57
    • Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги
  • 21:54
    • У «Баварии» и «Боруссии» будет 30 дней, чтобы принять приглашение в Суперлигу
  • 20:53
    • Член исполкома УЕФА не исключил отстранения «Реала», «Ман Сити» и «Челси» от полуфинала ЛЧ
  • 18:31
    • EA может исключить клубы Суперлиги из следующих серий FIFA
    Все новости спорта

    Клопп — о Суперлиге: Я и игроки не принимали решений

    Футбол Ливерпуль Футбол Англии Европейская Суперлига АПЛ Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о создании нового турнира — футбольной Суперлиги.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    Напомним, в Суперлигу вошли 12 европейских топ-клубов: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
  • Все подробности о создании нового европейского футбольного турнира
  • Сегодня

    • «Мои чувства не изменились. Мое мнение не изменилось [с тех пор, как я критиковал предложение о Суперлиге в прошлом]. Впервые услышал об этом вчера. Пытался подготовиться к сложной игре.

    У нас есть некоторая информация, не так много. Большинство материалов в газетах. Это непростой вопрос. Людям это не нравится, я могу это понять.

    Я не могу много сказать, потому что мы не участвовали в процесс — не игроки, не я — мы об этом не знали. Придется подождать, чтобы увидеть как все будет развиваться.

    Мне 53 года. Лига чемпионов всегда была, пока я в профессиональном футболе. Моей целью всегда было тренировать команду, которая играет в этом турнире.

    Все прогнозы на футбол

    У меня нет никаких проблем с Лигой чемпионов. Мне нравится соревновательный аспект футбола. Мне нравится, что "Вест Хэм" может играть в Лиге чемпионов.

    Я не хочу, чтобы они это делали, потому что мы сами хотим этого, но мне нравится, что у них есть на это шанс. Что я могу сказать? Это нелегко.

    Я слышал несколько вещей на счёт Суперлиги, но мне действительно не нравится всё это потому что футбольный клуб "Ливерпуль" — это гораздо больше, чем некоторые решения.

    Самая важная часть футбола — это болельщики и команда. Мы должны быть уверены, что ничто не встанет между ними.

  • Трансферный дайджест. 13-19 апреля
  • Вернется ли Неймар в «Барселону», определился ли «Реал» с заменой Рамосу, продаст ли «Боруссия» очередного таланта и другие трансферные новости последних дней
  • Сегодня

    • Я видел все эти баннеры, но игроки не сделали ничего плохого. Нам нужно объединиться. Мы можем показать, что никто не должен оставаться один в такие моменты.

    Есть вещи, которые нужно решить, но они не относятся к футболу или отношениям между болельщиками и командой.

    В тяжелые моменты нужно сплотиться. Это не значит, что нужно со всем соглашаться. Но парни не сделали ничего плохого. Хочу, чтобы все это понимали.

    Я понимаю это. Я в другом положении. У меня нет всей информации. Я даже не знаю, почему это сделали именно 12 клубов.

    Я знаю, что в будущем в футболе кое-что изменится, это точно. Обычно к таким вещам нужно подготовиться. Это занимает время», — приводит слова Клоппа BBC.

    Ранее ФИФА и УЕФА резко высказались в отношении нового турнира и пообещали ввести всевозможные санкции против клубов-участников и их футболистов, вплоть до исключения из еврокубков и запрета выступления за свои национальные сборные.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» продлит серию побед в АПЛ?
  • «Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Игра лидеров будет с обоюдно забитыми мячами
  • «Альмерия» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Три очка в этой игре достанутся хозяевам
  • «Леганес» — «Понферрадина». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Альмерия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Мрдежа — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кудерметова — Пера
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Звонарева — Херцог
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арминия — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры