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    Галямин: «Крылья Советов» готовы играть в РПЛ

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    Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин выразил надежду, что самарский клуб в ближайшее время решит задачу по выходу в РПЛ.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    «Первенство ФНЛ — достаточно сложный турнир. Матчей действительно очень много. Радует, что стиль команды сохраняется.

    Ребята от матча к матчу играют в более качественный и результативный футбол, который, в первую очередь, нравится болельщикам.

    Я надеюсь, что в ближайшее время решим задачу по выходу в РПЛ, и все мы сможем выдохнуть.

    Как сохранить амбициозную команду? Для клуба это важнейшая задача. Я думаю, что команда готова играть в РПЛ, показывать результат. Наша цель — сохранить костяк.

    Хочется верить, что ребята понимают, что у них есть команда, которая играет в качественный футбол, есть тренер, при котором они растут, и есть болельщики, которые всегда их поддерживают.

    В пределах своих возможностей клуб сделает всё для того, чтобы сохранить ребят и показать хороший результат в будущем.

    Безусловно, кто-то покинет команду. У некоторых футболистов прописана сумма выкупа. Если будет предложение от топ-клубов, то мы вряд ли сможем воспрепятствовать такому предложению.

    Повторюсь: клуб сделает всё, чтобы основной костяк футболистов остался. Абсолютно точно, что революции никакой в команде не будет», — сказал Галямин «Чемпионату».

    «Крылья Советов» располагаются на первом месте в турнирной таблице после 36 туров, имея в активе 85 очков.

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