Галямин: «Крылья Советов» готовы играть в РПЛ

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов»выразил надежду, что самарский клуб в ближайшее время решит задачу по выходу в РПЛ.

«Первенство ФНЛ — достаточно сложный турнир. Матчей действительно очень много. Радует, что стиль команды сохраняется.

Ребята от матча к матчу играют в более качественный и результативный футбол, который, в первую очередь, нравится болельщикам.

Я надеюсь, что в ближайшее время решим задачу по выходу в РПЛ, и все мы сможем выдохнуть.

Как сохранить амбициозную команду? Для клуба это важнейшая задача. Я думаю, что команда готова играть в РПЛ, показывать результат. Наша цель — сохранить костяк.

Хочется верить, что ребята понимают, что у них есть команда, которая играет в качественный футбол, есть тренер, при котором они растут, и есть болельщики, которые всегда их поддерживают.

В пределах своих возможностей клуб сделает всё для того, чтобы сохранить ребят и показать хороший результат в будущем.

Безусловно, кто-то покинет команду. У некоторых футболистов прописана сумма выкупа. Если будет предложение от топ-клубов, то мы вряд ли сможем воспрепятствовать такому предложению.

Повторюсь: клуб сделает всё, чтобы основной костяк футболистов остался. Абсолютно точно, что революции никакой в команде не будет», — сказал Галямин «Чемпионату».

«Крылья Советов» располагаются на первом месте в турнирной таблице после 36 туров, имея в активе 85 очков.