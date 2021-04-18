«Торино» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На пятой минуте встречи счет открыл испанский нападающий римлян Борха Майораль.
Во втором тайме за «Торино» отличились Тони Санабрии, Симоне Дзадза и Томаса Ринкона.
В концовке встречи судья удалил с поля полузащитника «Ромы» Амаду Диавара.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Рома 3:1
Голы: 0:1 Борха Майораль (3'), 1:1 Антонио Санабрия (57'), 2:1 Симоне Дзадза (71'), 3:1 Томас Ринкон (90') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Nicolas N'Koulou, Саша Лукич (Томас Ринкон, 71'), Кристиан Даниэль Ансальди, Симоне Верди (Даньеле Базелли, 82'), Мергим Войвода (Уилфрид Синго, 63'), Роландо Мандрагора, Андреа Белотти, Антонио Санабрия (Симоне Дзадза, 71') Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Федерико Фасио, Педро Родригес (Генрих Мхитарян, 46'), Гонсало Вильяр (Хавьер Пасторе, 82'), Жордан Верету (Амаду Диавара, 65'), Брайан Рейнольдс (Рик Карсдорп, 75'), Карлес Перес, Бруно Перес, Борха Майораль (Эдин Джеко, 75') Предупреждения: Nicolas N'Koulou (51'), Симоне Верди (65'), Амаду Диавара (75'), Амаду Диавара (85')
В турнирной таблице Серии А «Рома» располагается на седьмом месте, «Торино» располагается на 17-м месте.