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    «Спартак» разгромно проиграл «Уфе»

    «Спартак» — «Уфа»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Уфы» (0:3) в матче 26-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 45-й минуте. Мрзляк с левого фланга сместился ближе к штрафной и прострелил вдоль линии вратарской, а Камилов подставил ногу и вколотил мяч в сетку.

    На 48-й минуте пошёл прострел в штрафную «Спартака» с левого фланга, все защитники бросились закрывать Андрича, а тот бить не стал, позволив мячу прокатиться дальше — и всеми забытый Мрзляк с нескольких метров «расстрелял» ворота.

    На 80-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Жиго заехал сопернику локтем по лицу в борьбе, а потом ещё и в стычку полез, получив вторую желтую карточку.

    На 87-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти за игру рукой Кутепова. Владимир Камилов пробил с «точки», но Максименко угадал направление 11-метрового и в падении отбил мяч перед собой.

    Сам же Камилов успел на добивание и из вратарской переправил мяч в дальний от голкипера угол ворот

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Уфа 0:3
    Голы: 0:1 Владислав Камилов (45'), 0:2 Filip Mrzljak (48'), 0:3 Владислав Камилов (87') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов (Дмитрий Маркитесов, 68'), Виктор Мозес, Квинси Промес (Руслан Литвинов, 90'), Алекс Краль (Йоррит Хендрикс, 52'), Роман Зобнин, Наиль Умяров, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе (Михаил Игнатов, 90') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Боян Йокич, Джемал Табидзе, Григорий Морозов, Олег Иванов (Parfait Bizoza, 78'), Filip Mrzljak (Дмитрий Сысуев, 78'), Владислав Камилов, Мориц Бауэр, Вячеслав Кротов (Тимур Жамалетдинов, 62'), Komnen Andric (Артём Голубев, 70') Предупреждения: Квинси Промес (7'), Эсекьель Понсе (11'), Джемал Табидзе (27'), Самуэль Жиго (28'), Самуэль Жиго (80'), Илья Кутепов (87'), Parfait Bizoza (90')

    «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах. Уфимцы идут на 14-й строчке с 20 очками.

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