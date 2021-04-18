«Спартак» — «Уфа»: счет матча 0:3, обзор голов

Гости открыли счет на 45-й минуте. Мрзляк с левого фланга сместился ближе к штрафной и прострелил вдоль линии вратарской, а Камилов подставил ногу и вколотил мяч в сетку.
На 48-й минуте пошёл прострел в штрафную «Спартака» с левого фланга, все защитники бросились закрывать Андрича, а тот бить не стал, позволив мячу прокатиться дальше — и всеми забытый Мрзляк с нескольких метров «расстрелял» ворота.
На 80-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Жиго заехал сопернику локтем по лицу в борьбе, а потом ещё и в стычку полез, получив вторую желтую карточку.
На 87-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти за игру рукой Кутепова. Владимир Камилов пробил с «точки», но Максименко угадал направление 11-метрового и в падении отбил мяч перед собой.
Сам же Камилов успел на добивание и из вратарской переправил мяч в дальний от голкипера угол ворот
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах. Уфимцы идут на 14-й строчке с 20 очками.