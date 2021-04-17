«Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»: счет 1:0, обзор гола

Виллиан Жозе в окружении соперников Фото: globallookpress.com
«Волки» победили благодаря единственному голу, забитому Виллианом Жозе. Ассистировал ему Адама Траоре.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед 1:0
Гол: 1:0 Виллиан Жозе (60') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Райан Айт Нури, Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Даниэл Поденсе (Vitinha, 72'), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 77'), Адама Траоре Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Джон Иган, Этан Ампаду (Джейден Богл, 83'), Кин Брайан, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Оливер Норвуд, Бен Осборн (Ли Муссе, 75'), Дэвид Макголдрик, Риан Брустер (Оливер Бёрк, 75') Предупреждения: Риан Брустер (36'), Даниэл Поденсе (71'), Энда Стивенс (82')
После этого «Вулверхэмптон» имеет уже 41 очко и остается на 12 месте в таблице. «Шеффилд Юнайтед» продолжает пасти задних с 14 очками на счету.