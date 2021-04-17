Моуринью рассказал о повреждении Кейна

Наставник «Тоттенхэма»рассказал о характере травмы, полученной в матче с «Эвертоном» (2:2).

«Пока рано что-то говорить. Он покинул поле за несколько минут до конца, потому что что-то почувствовал. Позвольте мне быть оптимистичным и верить, что у него есть время для восстановления.

Я верю, что в этом нет ничего серьёзного. Очевидно, что он очень важный игрок для нас. Я не могу много говорить или строить предположения.

Гарри — футболист, который обладает навыками первого касания и завершения. Мы привыкли видеть это на тренировке и знаем, что у него фантастические навыки. Два прекрасных гола не стали сюрпризом для тех, кто видит, как он делает это каждый день на тренировках», — приводит слова португальца BBC.

Напомним, что форвард сделал дубль, чем спас «Шпор» от поражения.