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    Тухель: Сейчас хорошее время для встречи с «Сити» и Хосепом Гвардиолой

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Челси
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре «Манчестер Сити» в этом сезоне. 17 апреля команды встретятся в полуфинале Кубка Англии.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Посмотрев на таблицу АПЛ и на результаты наших матчей в последние годы, мы должны признать, что между нами и "Манчестер Сити" существует дистанция. Нам важно принять это, не принижая самих себя. С первого дня следующего сезона мы начнём охоту на них и постараемся сократить существующее отставание.

    По моему мнению, в Европе сейчас есть две команды, которые можно назвать эталонными: это мюнхенская "Бавария" и "Манчестер Сити". Но на протяжении всех 90 минут матча мы будем максимально уверены в себе. Искренне верим, что уже в этом матче мы сможем сократить дистанцию, существующую между нами.

    Сейчас хорошее время для встречи с "Сити" и Хосепом Гвардиолой. Если мы сможем победить их, это станет мощнейшим толчком для нас. Если нет, то воспримем результат как вызов для дальнейшего роста», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

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