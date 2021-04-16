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    Тайсон покидает «Шахтер»

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк
    Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон покидает клуб. Об этом заявила пресс-служба «Горняков».

    Тайсон
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    Тайсон

    Контракт футболиста должен был закончиться в июне этого года, но руководство решило расторгнуть соглашение досрочно.

    На счету Тайсона 299 матчей и 55 голов в составе «Шахтера», а также 6 титулов чемпиона Украины, 5 Кубков и 4 Суперкубков страны.

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