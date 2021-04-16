Тайсон покидает «Шахтер»

Полузащитник донецкого «Шахтера»покидает клуб. Об этом заявила пресс-служба «Горняков».

Контракт футболиста должен был закончиться в июне этого года, но руководство решило расторгнуть соглашение досрочно.

На счету Тайсона 299 матчей и 55 голов в составе «Шахтера», а также 6 титулов чемпиона Украины, 5 Кубков и 4 Суперкубков страны.