Контракт футболиста должен был закончиться в июне этого года, но руководство решило расторгнуть соглашение досрочно.
На счету Тайсона 299 матчей и 55 голов в составе «Шахтера», а также 6 титулов чемпиона Украины, 5 Кубков и 4 Суперкубков страны.
⚒ Тайсон покидает «Шахтер» после 8 лет выступлений за клуб.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 16, 2021
Подробности: https://t.co/SAu47CoHEI.
ФК «Шахтер» благодарит Тайсона за годы, проведенные в команде, яркую игру, забитые голы, результативные передачи. Желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/vTSMNh3c3m