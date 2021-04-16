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    Сигурдссон и Кейн устроили ничью на «Гудисон Парк»

    «Эвертон» — «Тоттенхэм»: счет 2:2, обзор голов

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    В матче 32 тура английской Премьер-лиги «Эвертон» и «Тоттенхэм» устроили голевую ничью со счетом 2:2.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    На 27 минуте поединка Харри Кейн вывел гостей вперед, но спустя 4 минуты Гилфи Сигурдссон выровнял положение.

    Позже, во втором тайме, исландец забил второй гол и позволил «Эвертону» обойти «Тоттенхэм» в счете. Как и в первом случае, ответ «Шпор» не заставил себя долго ждать. Харри Кейн на 68 минуте оформил дубль.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Тоттенхэм 2:2
    Голы: 0:1 Гарри Кейн (27'), 1:1 Гилфи Сигурдссон (пенальти) (31'), 2:1 Гилфи Сигурдссон (62'), 2:2 Гарри Кейн (68') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Алекс Айуоби (Шеймус Коулман, 61'), Том Дэвис (Джошуа Кинг, 84'), Ришарлисон, Хамес Родригес Тоттенхэм: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Джо Родон, Эрик Дайер, Серхио Регилон (Лукас Моура, 64'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мусса Сиссоко, Серж Орье, Тангай Н'Домбеле (Эрик Ламела, 64'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн (Деле Алли, 90') Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (7'), Том Дэвис (21')

    Поле этого матча команды остаются соседями по турнирной таблице — «Тоттенхэм» на 7 месте (50 очков), «Эвертон» на 8 месте (49 очков).

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