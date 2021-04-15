«Славия» Прага — «Арсенал»: счет матча 0:4, обзор голов

в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы на выезде разгромил пражскую— 4:0.

«Канониры» открыли счет на 18-й минуте, когда Эмиль Смит в чужой штрафной сделал передачу на Николя Пепе, и тот с острого угла направил мяч в ворота.

Спустя три минуты лондонцы развили свой успех благодаря пенальти, который заработал Букайо Сака, а реализовал Александр Ляказетт.

А еще через три минуты Сака довел дело до разгрома. 19-летний англичанин легко избавился от преследования защитника и с линии штрафной низом пробил в ближний угол ворот.

На 77-й минуте дубль оформил Ляказетт, забив после прострела с фланга от Пепе.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Славия П — Арсенал Лондон 0:4 Голы: 0:1 Николя Пепе (18'), 0:2 Александр Ляказетт (пенальти) (21'), 0:3 Букайо Сака (24'), 0:4 Александр Ляказетт (77') Славия П: Ондржей Коларж, Томаш Голеш, Александр Хартманн Бах (Denis Visinsky, 46'), Давид Зима, Ян Борил (Оскар Дорли, 46'), Николае Станчу (Ондржей Лингр, 46'), Лукаш Провод, Петр Шевчик, Якуб Громада (Лукаш Масопуст, 46'), Петер Оладейи Олайинка, Ян Кухта (Станислав Тецль, 71') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Роб Холдинг, Гранит Джака, Букайо Сака (Габриэл Мартинелли, 78'), Даниель Себальос, Томас (Седрик Суареш, 78'), Николя Пепе (Фоларин Балогун, 88'), Эмиль Смит Роув (Мохамед Эль-Ненни, 67'), Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 78') Предупреждения: Якуб Громада (20'), Петер Оладейи Олайинка (63'), Габриэл Мартинелли (82')

Неделю назад команды сыграли вничью 1:1. «Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «Вильярреалом».