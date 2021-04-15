Нападающий «Арсенала» заразился малярией

Нападающий лондонского «Арсенала»заразился малярией и попал в больницу.

Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«Спасибо вам за все сообщения и звонки. К сожалению, несколько недель назад я заразился малярией, когда выступал за сборную Габона.

На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днем чувствую себя все лучше благодаря докторам, которые быстро обнаружили вирус и вылечили меня», — написал футболист.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу.