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    Артета: «Арсенал» должен победить в Праге

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы со «Славией».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «"Арсенал" должен победить в Праге, чтобы доказать, что есть прогресс. Единственное, что можно ощутить — это результат. Независимо от того, хорошо вы работаете или нет, внешне о вас будут судить только по результатам.

    Внутри клуба ты знаешь много способов, как оценить тебя, но в конечном счете людям за пределами клуба важен лишь результат, какое-то выражение того, что мы движемся в верном направлении», — цитирует Артету Sky Sports.

    Прогноз на «Славия» — «Арсенал»

    «Арсенал» и пражская «Славия» в первом матче сыграли вничью — 1:1. Ответная игра состоится 15 апреля в Праге.

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