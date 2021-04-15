Артета: «Арсенал» должен победить в Праге

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы со

«"Арсенал" должен победить в Праге, чтобы доказать, что есть прогресс. Единственное, что можно ощутить — это результат. Независимо от того, хорошо вы работаете или нет, внешне о вас будут судить только по результатам.

Внутри клуба ты знаешь много способов, как оценить тебя, но в конечном счете людям за пределами клуба важен лишь результат, какое-то выражение того, что мы движемся в верном направлении», — цитирует Артету Sky Sports.

Прогноз на «Славия» — «Арсенал»

«Арсенал» и пражская «Славия» в первом матче сыграли вничью — 1:1. Ответная игра состоится 15 апреля в Праге.