Тен Хаг: Мы многому научились в первой встрече с «Ромой»

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
Напомним, первую встречу в Амстердаме итальянцы выиграли со счетом 2:1. Ответная игра состоится 15 апреля в 22:00 по московскому времени.
«Все футболисты "Аякса" готовы сыграть. Мы многому научились в первой встрече с "Ромой". Результат был не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично.
Мы боролись и имели множество возможностей, чтобы забить. Мы продолжим работать над этим и в предстоящей встрече.
Если "Рома" уйдёт в оборону, нам придётся адаптироваться к ситуации и работать с пространством, которое нам предоставят. Мы будем упорно бороться», — приводит слова тен Хага «Football Italia».