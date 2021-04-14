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    Тен Хаг: Мы многому научились в первой встрече с «Ромой»

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о готовности к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы с «Ромой».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Напомним, первую встречу в Амстердаме итальянцы выиграли со счетом 2:1. Ответная игра состоится 15 апреля в 22:00 по московскому времени.

    «Все футболисты "Аякса" готовы сыграть. Мы многому научились в первой встрече с "Ромой". Результат был не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично.

    Мы боролись и имели множество возможностей, чтобы забить. Мы продолжим работать над этим и в предстоящей встрече.

    Если "Рома" уйдёт в оборону, нам придётся адаптироваться к ситуации и работать с пространством, которое нам предоставят. Мы будем упорно бороться», — приводит слова тен Хага «Football Italia».

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