Тен Хаг: Мы многому научились в первой встрече с «Ромой»

Главный тренер «Аякса»рассказал о готовности к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы с

Напомним, первую встречу в Амстердаме итальянцы выиграли со счетом 2:1. Ответная игра состоится 15 апреля в 22:00 по московскому времени.

«Все футболисты "Аякса" готовы сыграть. Мы многому научились в первой встрече с "Ромой". Результат был не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично.

Мы боролись и имели множество возможностей, чтобы забить. Мы продолжим работать над этим и в предстоящей встрече.

Если "Рома" уйдёт в оборону, нам придётся адаптироваться к ситуации и работать с пространством, которое нам предоставят. Мы будем упорно бороться», — приводит слова тен Хага «Football Italia».