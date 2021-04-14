Матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

уведомила, что правительство Италии подтвердило допуск зрителей на матчи Евро-2020, запланированные на стадионе «Олимпико» в Риме.

Власти гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Таким образом, УЕФА подтвердил Рим в качестве города-хозяина чемпионата Европы, сообщает официальный сайт организации.

На стадионе «Олимпико» в Риме должны пройти четыре игры Евро-2020, включая матч открытия турнира Турция — Италия 11 июня.

Ранее еще восемь городов подтвердили, что матчи чемпионата Европы пройдут со зрителями: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург.

Бильбао, Дублин и Мюнхен должны предоставить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.