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    Матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

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    Итальянская федерация футбола уведомила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что правительство Италии подтвердило допуск зрителей на матчи Евро-2020, запланированные на стадионе «Олимпико» в Риме.

    Стадион «Олимпико» в Риме
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    Стадион «Олимпико» в Риме

    Власти гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Таким образом, УЕФА подтвердил Рим в качестве города-хозяина чемпионата Европы, сообщает официальный сайт организации.

    На стадионе «Олимпико» в Риме должны пройти четыре игры Евро-2020, включая матч открытия турнира Турция — Италия 11 июня.

    Ранее еще восемь городов подтвердили, что матчи чемпионата Европы пройдут со зрителями: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург.

    Бильбао, Дублин и Мюнхен должны предоставить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.

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