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    Артета: В матче со «Славией» нас ждет настоящий бой

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против пражской «Славии».

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    «Сыграют ли Эдегор и Обамеянг? Надо посмотреть. Нас впечатлила форма "Славии", ее настрой и самоотверженность в каждом матче. Поэтому она и здесь.

    Потому что выбила ряд сильных соперников и по праву вышла в четвертьфинал. В первом матче с нами они опять показали, что никогда не сдаются, забив на последней минуте. Нас ждет настоящий бой.

    Это очень важно для нас как для клуба. Дело не в нашем личном интересе, но в коллективном. Мы хотим добиваться успеха во всех соревнованиях.

    У нас есть все шансы выйти в полуфинал европейского турнира, и мы должны там быть. Надо сделать все возможное, чтобы добиться этого.

    Мы знаем, что в главных матчах лидеры должны брать на себя ответственность и выдавать волшебные моменты. Надеемся, так и будет», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

    Матч «Славия» — «Арсенал» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью (1:1).

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