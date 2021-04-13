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    Клопп: Уверен, что «Реал» будет не усталым после «Барсы», а, наоборот, будет готов на 100%

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Напомним, в первой игре «Реал» одержал домашнюю победу со счетом 3:1.

    «Этот "Реал" не выигрывал с Зиданом очень много, потому что эта команда не очень опытна. Это был напряженный сезон, у них, как и у нас, было много травм.

    Решающая часть сезона наступает сейчас, и я уверен, что "Реал" будет не усталым после "Барсы", а, наоборот, будет готов на 100%.

    Прогноз на "Ливерпуль" — "Реал"

    Первый мяч в мадридском матче был забит после гениальной длинной передачи, но в двух других голевых моментах у наших ворот мы защищались не лучшим образом.

    Это просто немыслимо, когда соперник бросает аут в 15 ярдах от наших ворот и его никто не накрывает вплоть до гола. Это надо менять», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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