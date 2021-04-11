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    «Рома» минимально выиграла у «Болоньи»

    «Рома» — «Болонья»: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Рома» дома победила «Болонью» со счетом 1:0 и прервала серию из трех матчей без побед.

    Борха Майораль
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    Борха Майораль

    Единственный гол забил Борха Майорал. Это случилось за несколько минут до перерыва.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Болонья 1:0
    Гол: 1:0 Борха Майораль (44') Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес, Федерико Фасио, Джанлука Манчини, Педро Родригес (Генрих Мхитарян, 68'), Гонсало Вильяр, Брайан Рейнольдс (Рик Карсдорп, 76'), Карлес Перес (Лоренцо Пеллегрини, 76'), Бруно Перес, Амаду Диавара (Жордан Верету, 68'), Борха Майораль (Хавьер Пасторе, 84') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Данило, Лоренцо Де Сильвестри (Валентин Антов, 60'), Митчелл Дейкс, Andreas Skov Olsen (Риккардо Орсолини, 60'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен (Николас Домингес, 77'), Маттиас Сванберг (Муса Джувара, 69'), Муса Бэрроу (Никола Сансоне, 60'), Родриго Паласио Предупреждения: Педро Родригес (36'), Лоренцо Де Сильвестри (38'), Гонсало Вильяр (75'), Адама Сумаоро (81'), Лоренцо Пеллегрини (83')

    «Рома» расположилась на седьмом месте (57 очков), а «Болонья» — на 11 позиции (34 очка).

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