«Рома» — «Болонья»: счет 1:0, обзор гола

дома победиласо счетом 1:0 и прервала серию из трех матчей без побед.

Единственный гол забил Борха Майорал. Это случилось за несколько минут до перерыва.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Болонья 1:0 Гол: 1:0 Борха Майораль (44') Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес, Федерико Фасио, Джанлука Манчини, Педро Родригес (Генрих Мхитарян, 68'), Гонсало Вильяр, Брайан Рейнольдс (Рик Карсдорп, 76'), Карлес Перес (Лоренцо Пеллегрини, 76'), Бруно Перес, Амаду Диавара (Жордан Верету, 68'), Борха Майораль (Хавьер Пасторе, 84') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Данило, Лоренцо Де Сильвестри (Валентин Антов, 60'), Митчелл Дейкс, Andreas Skov Olsen (Риккардо Орсолини, 60'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен (Николас Домингес, 77'), Маттиас Сванберг (Муса Джувара, 69'), Муса Бэрроу (Никола Сансоне, 60'), Родриго Паласио Предупреждения: Педро Родригес (36'), Лоренцо Де Сильвестри (38'), Гонсало Вильяр (75'), Адама Сумаоро (81'), Лоренцо Пеллегрини (83')

«Рома» расположилась на седьмом месте (57 очков), а «Болонья» — на 11 позиции (34 очка).