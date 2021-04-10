«Парма» — «Милан»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли миланцы. Ибрагимович на подступах к чужой штрафной площади стянул на себя внимание, но вместо удара по воротам с левой ноги отдал тонкий пас в район 11-метровой отметки на Ребича, который ловко развернулся на 180 градусов, избавившись от опекуна, после чего точно пробил в правую «девятку».
На 44-й минуте «Милан» удвоил преимущество. Тео с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Ибрагимовичем, после чего протолкнул мяч в штрафную площадку на Кесси, который с разворота пробил в касание точно в левый нижний угол ворот.
На 60-й минуте гости остались в меньшинстве — Златан Ибрагимович получил прямую красную карточку после обмена репликами с арбитром Марко Ди Белло. Парой минут ранее швед получил болезненный удар по ногам в центре поля, на который арбитр не отреагировал.
На 66-й минуте «Парма» отквитала один мяч. После розыгрыша углового с правого фланга, последовала подача из глубины поля в штрафную площадку от Куцки, Пелле головой сбросил мяч в центр на Гальоло, который с пяти метров вколотил снаряд в сетку ворот.
А в компенсированное время «Милан» забил третий мяч, сняв все вопросы о победителе. Далот разогнал контратаку гостей, выманил на себя двух защитников, после чего вывел Леау на рандеву с Сепе, и форвард не сплоховал.
«Милан» набрал 63 очка и идет на 2-м месте в турнирной таблице Серии А, «Парма» — 19-я (20).
18 апреля команда Стефана Пиоли примет «Дженоа», «Парма» днем ранее сыграет с «Кальяри».