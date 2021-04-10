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    «Милан» одолел «Парму», Ибрагимович получил красную карточку

    «Парма» — «Милан»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 30-го тура чемпионата Италии «Парма» потерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 1:3.

    «Милан»
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    «Милан»

    Счет в матче на 9-й минуте открыли миланцы. Ибрагимович на подступах к чужой штрафной площади стянул на себя внимание, но вместо удара по воротам с левой ноги отдал тонкий пас в район 11-метровой отметки на Ребича, который ловко развернулся на 180 градусов, избавившись от опекуна, после чего точно пробил в правую «девятку».

    На 44-й минуте «Милан» удвоил преимущество. Тео с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Ибрагимовичем, после чего протолкнул мяч в штрафную площадку на Кесси, который с разворота пробил в касание точно в левый нижний угол ворот.

    На 60-й минуте гости остались в меньшинстве — Златан Ибрагимович получил прямую красную карточку после обмена репликами с арбитром Марко Ди Белло. Парой минут ранее швед получил болезненный удар по ногам в центре поля, на который арбитр не отреагировал.

    На 66-й минуте «Парма» отквитала один мяч. После розыгрыша углового с правого фланга, последовала подача из глубины поля в штрафную площадку от Куцки, Пелле головой сбросил мяч в центр на Гальоло, который с пяти метров вколотил снаряд в сетку ворот.

    А в компенсированное время «Милан» забил третий мяч, сняв все вопросы о победителе. Далот разогнал контратаку гостей, выманил на себя двух защитников, после чего вывел Леау на рандеву с Сепе, и форвард не сплоховал.

    Футбол. Италия. Серия А
    Парма — Милан 1:3
    Голы: 0:1 Анте Ребич (8'), 0:2 Франк Кессье (44'), 1:2 Риккардо Гальоло (66'), 1:3 Рафаэл Леау (90') Парма: Луиджи Сепе, Джузеппе Пеццелла (Maxime Busi, 74'), Андреа Конти (Chaka Traore, 85'), Риккардо Гальоло, Маттья Бани, Ясмин Куртич, Эрнани (Альберто Грасси, 61'), Юрай Куцка, Грациано Пелле, Жервиньо (Андреас Корнелиус, 46'), Деннис Ман Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю (Маттео Габбиа, 78'), Фикайо Томори, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер (Суалихо Мейте, 72'), Хакан Чалханоглу (Раде Крунич, 78'), Анте Ребич (Рафаэл Леау, 84'), Алексис Салемакерс (Диогу Далот, 72'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Предупреждения: Маттья Бани (10'), Хакан Чалханоглу (24'), Джузеппе Пеццелла (37'), Риккардо Гальоло (38'), Юрай Куцка (64'), Тео Эрнандес (78'), Франк Кессье (81'), Суалихо Мейте (90') Удаление: Златан Ибрагимович (60')

    «Милан» набрал 63 очка и идет на 2-м месте в турнирной таблице Серии А, «Парма» — 19-я (20).

    18 апреля команда Стефана Пиоли примет «Дженоа», «Парма» днем ранее сыграет с «Кальяри».

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