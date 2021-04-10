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    Боженов: Мы наиграли на победу над «Тамбовом» и взяли 3 очка

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    Защитник «Химок» Кирилл Боженов прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:0).

    Кирилл Боженов
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    Кирилл Боженов

    «Сложный матч. Непростая игра. "Тамбов" огрызался моментами, но мы выстояли, хорошую игру провели.

    У нас было много моментов, надо было раньше забивать, еще в первом тайме. Игра сложилась бы для нас легче. Но мы наиграли на победу и взяли 3 очка.

    Во втором тайме добавили в скоростях, больше играли с мячом. Постоянно атаковали большим количеством и создавали много моментов. Хорошо, что забили во втором тайме.

    С мячом играть интереснее. Считаю, мы хорошо комбинировали: было много прострелов и переводов с фланга на фланг. Надо было больше забивать.

    Как готовились к игре? Просматривали их матчи, но готовились все равно играть в свой футбол, контролировать мяч и действовать первым номером», — приводит слова игрока сайт «Химок».

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