Боженов: Мы наиграли на победу над «Тамбовом» и взяли 3 очка

Защитник «Химок»прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России против(1:0).

«Сложный матч. Непростая игра. "Тамбов" огрызался моментами, но мы выстояли, хорошую игру провели.

У нас было много моментов, надо было раньше забивать, еще в первом тайме. Игра сложилась бы для нас легче. Но мы наиграли на победу и взяли 3 очка.

Во втором тайме добавили в скоростях, больше играли с мячом. Постоянно атаковали большим количеством и создавали много моментов. Хорошо, что забили во втором тайме.

С мячом играть интереснее. Считаю, мы хорошо комбинировали: было много прострелов и переводов с фланга на фланг. Надо было больше забивать.

Как готовились к игре? Просматривали их матчи, но готовились все равно играть в свой футбол, контролировать мяч и действовать первым номером», — приводит слова игрока сайт «Химок».