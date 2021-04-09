В РФС подтвердили факт конфликта после матча «Арсенал» — ЦСКА

Глава КДК РФСподтвердил факт конфликта между представителями тульского «Арсенала» и московского ЦСКА после матча 1/4 финала Кубка России.

Игра состоялась 8 апреля в Туле и завершилась победой армейцев со счетом 2:1. По сообщениям СМИ, после матча в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами ЦСКА.

«Игроки "Арсенала" Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров ЦСКА, обещая "проломить им головы". Конфликт вскоре был погашен — футболистов оттащили от тренеров.

"В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд.

Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки.

Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча, его рапорт запрошен КДК РФС", — сказал Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.