Источник: Григалаве и Аджоеву грозит дисквалификация за атаку на тренеров ЦСКА

Гиа Григалава Фото: globallookpress.com
«Если эпизод действительно имел место, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося.
За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трёх матчей до двух лет», — сообщил Пацев в интервью «Чемпионату».
По словам источника, конфликт произошёл в подтрибунном помещении Центрального стадиона в Туле по окончании матча четвертьфинала Кубка России «Арсенал» — ЦСКА.
До рукоприкладства дело не дошло — футболистов оттащили от тренеров.