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    Источник: Григалаве и Аджоеву грозит дисквалификация за атаку на тренеров ЦСКА

    Футбол Арсенал Тула ЦСКА Кубок России Футбол России
    Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, что может грозить игрокам тульского «Арсенала» Гиа Григалаве и Гураму Аджоеву, если подтвердится информация, что они накинулись на тренеров ЦСКА, обещая «проломить головы».

    Гиа Григалава
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    Гиа Григалава

    «Если эпизод действительно имел место, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося.

    За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трёх матчей до двух лет», — сообщил Пацев в интервью «Чемпионату».

    По словам источника, конфликт произошёл в подтрибунном помещении Центрального стадиона в Туле по окончании матча четвертьфинала Кубка России «Арсенал» — ЦСКА.

    До рукоприкладства дело не дошло — футболистов оттащили от тренеров.

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