Источник: Григалаве и Аджоеву грозит дисквалификация за атаку на тренеров ЦСКА

Спортивный юристрассказал, что может грозить игрокам тульского «Арсенала», если подтвердится информация, что они накинулись на тренеров, обещая «проломить головы».

«Если эпизод действительно имел место, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося.

За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трёх матчей до двух лет», — сообщил Пацев в интервью «Чемпионату».

По словам источника, конфликт произошёл в подтрибунном помещении Центрального стадиона в Туле по окончании матча четвертьфинала Кубка России «Арсенал» — ЦСКА.

До рукоприкладства дело не дошло — футболистов оттащили от тренеров.