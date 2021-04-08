«Гранада» — «Манчестер Юнайтед»: составы, прогноз, коэффициенты

Давид Де Хеа Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Испании и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Гранада»: Руй Силва, Диас, Вальехо, Дуарте, Нева, Эррера, Гоналон, Кенеди, Монторо, Пуэртас, Сольдадо.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Мактоминей, Джеймс, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на его победу — 1.57, на успех «Гранады» — 7.51, на ничью — 4.28. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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