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    Де Хеа займет место в воротах «МЮ» в матче с «Гранадой»

    «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Гранады» и «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    Встреча пройдет в Испании и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Гранада»: Руй Силва, Диас, Вальехо, Дуарте, Нева, Эррера, Гоналон, Кенеди, Монторо, Пуэртас, Сольдадо.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Мактоминей, Джеймс, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на его победу — 1.57, на успех «Гранады» — 7.51, на ничью — 4.28. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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