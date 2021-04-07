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    «Нижний Новгород» одолел «Велес» и вернулся на 2-е место в ФНЛ

    «Нижний Новгород» — «Велес»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 35-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле обыграл «Велес» со счетом 1:0.

    «Нижний Новгород»
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    «Нижний Новгород»

    Единственный гол в составе победителей забил Момо Янсане.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нижний Новгород — Велес 1:0
    Гол: 1:0 Momo Yansane (67') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Aleksey Shumskikh, Кирилл Маляров, Иван Темников, Кирилл Гоцук, Nikita Kakkoev, Александр Сапета, Nikolay Kalinskiy (Павел Комолов, 80'), Momo Yansane (Artem Popov, 68'), Мухаммад Султонов (Igor Gorbunov, 61'), Beka Kavtaradze (Тимур Сулейманов, 68') Велес: Петр Косаревкий, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Кахидзе, Павел Котов, Igor Klimov (Диего Малания, 80'), Руслан Фищенко, Артур Галоян (Кирилл Радионов, 70'), Александр Осипов, Mamadou Maiga, Артём Федчук (Андрей Боковой, 61'), Алексей Баев (Lassana N'Diaye, 76') Предупреждения: Александр Кахидзе (36'), Igor Klimov (75'), Mamadou Maiga (77'), Иван Темников (90')

    «Нижний Новгород» набрал 75 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Велес», в активе которого 55 очков, находится на 8-й позиции.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельном матче калининградская «Балтика» в гостях победила «Чертаново» — 2:1.

    В составе победителей отличились Игорь Юрганов и Аллеф. За хозяев забил Артем Соколов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Чертаново — Балтика 1:2
    Голы: 0:1 Игорь Юрганов (40'), 0:2 Аллеф (84'), 1:2 Artem Sokolov (89') Чертаново: Илья Викторович Абаев, Никита Сулейманов, Daniil Tyumentsev (Garrik Levin, 87'), Егор Рудковский (Artem Sokolov, 77'), Илья Молтенинов (Максим Савельев, 87'), Andrey Alekseev (Sergey Pinyaev, 61'), Yuri Zavezen (Константин Ляхов, 82'), Денис Кутин, Ян Гудков, Леонид Герчиков, Данила Молодняков Балтика: Максим Тишкин (Artyom Makarchuk, 46'), Константин Ковалев (Аслан Дудиев, 82'), Juan Manuel Valencia, Максим Кузьмин, Ильнур Альшин, Алихан Шаваев (Виктор Демьянов, 59'), Евгений Латышонок, Sultan Dzhamilov (Dmitri Pletnev, 77'), Игорь Юрганов, Артём Мещанинов, Аллеф (Miroslav Markovic, 85') Предупреждения: Игорь Юрганов (8'), Максим Кузьмин (22'), Никита Сулейманов (38'), Денис Кутин (49'), Данила Молодняков (59'), Никита Сулейманов (60')

    «Балтика» занимает 6 место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 61 очко. «Чертаново» располагается на 20-й строчке — 25 очков.

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